Kabul (AFP) In einem schiitischen Viertel von Kabul hat sich am Mittwoch eine schwere Explosion ereignet. Nach der Detonation im Westen der afghanischen Hauptstadt würden viele Opfer befürchtet, teilten mehrere Behördenvertreter mit. In der Vergangenheit wurden in Afghanistan wiederholt Anschläge gegen Schiiten verübt.

