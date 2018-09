Berlin (AFP) Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stößt mit seinem Vorstoß, bestimmten Asylbewerbern den Wechsel in ein reguläres Zuwanderungsverfahren zu ermöglichen, auf Zustimmung bei der SPD und der FDP. Ziel eines Einwanderungsgesetzes müsse sein, dringend benötigte Fachkräfte in einem klar geregelten und geordneten Verfahren zu gewinnen, sagte der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka der "Passauer Neuen Presse" vom Mittwoch. Dies schließe "auch die Möglichkeit ein, gut integrierten Ausländern, die bereits einen Job in Deutschland haben, eine gesicherte Perspektive zu geben".

