Kiew (AFP) Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat am Donnerstag 15 Jahre Haft für den ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch wegen "Hochverrats" gefordert. Janukowitsch habe "sein Volk und seine Armee verraten - zum schwierigsten Zeitpunkt für sein Land und sein Volk", erklärten die Staatsanwälte in Kiew in Abwesenheit des Angeklagten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.