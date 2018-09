Kabul (AFP) Bewaffnete Angreifer haben am Donnerstag ein Ausbildungszentrum des afghanischen Geheimdienstes in Kabul attackiert. Die Gefechte zwischen den Angreifern und Sicherheitskräften dauerten noch an, sagte ein Polizeisprecher. Das Gelände in der afghanischen Hauptstadt wurde den Angaben zufolge abgeriegelt. Nach Angaben von Behördenvertretern hatten die Angreifer das Feuer von einer nahegelegenen Baustelle aus eröffnet.

