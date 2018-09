Leverkusen (AFP) Der Chemiekonzern Bayer beginnt rund zwei Monate nach der Übernahme von Monsanto mit der Integration des US-Saatgutherstellers in das deutsche Unternehmen. Wie Bayer mitteilte, wurde der Verkauf von Geschäftsteilen an den Konkurrenten BASF, den die Wettbewerbshüter zur Auflage für die milliardenschwere Übernahme von Monsanto gemacht hatten, am Donnerstag abgeschlossen. Damit ist der Weg für die Eingliederung von Monsanto frei.

