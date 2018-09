Kassel (AFP) In gleich mehreren Anrufen an verschiedenen Tagen bei einem Rentner aus dem Landkreis Kassel sollen Betrüger sich fälschlicherweise als Polizisten und Staatsanwälte ausgegeben und eine hohe Geldsumme gefordert haben. Drei dringend tatverdächtige junge Männer wurden am Mittwochabend in Nordrhein-Westfalen festgenommen, wie die Polizei Kassel am Donnerstag mitteilte. Eine Bankangestellte hatte die Polizei demnach informiert, die den Männern nach intensiven Ermittlungen auf die Spur kam.

