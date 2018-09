Athen (AFP) Wegen einer Bombendrohung ist ein Flugzeug der deutschen Fluggesellschaft Condor am Donnerstagabend mit 273 Passagieren an Bord außerplanmäßig auf Kreta zwischengelandet. Der Pilot der Maschine habe den Kontrollturm am Flughafen in Chania im Westen der griechischen Insel um Landeerlaubnis gebeten, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. "Das Flugzeug wurde evakuiert, die Passagiere sind gesund und unversehrt."

