Rom (AFP) Die zentralitalienischen Region Molise ist am Donnerstagabend von einem Erdbeben der Stärke 5,2 erschüttert worden. Etwa zwei Stunden später folgte in der Region südöstlich von Rom ein weiteres Beben, wie das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Dieses habe eine Stärke von 4,5 gehabt. Beide Beben waren an der Adriaküste und im Golf von Neapel zu spüren und in geringerem Maße auch in der Hauptstadt Rom.

