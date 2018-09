Berlin (AFP) In der Türkei ist erneut ein deutscher Staatsbürger verhaftet worden. Der Hamburger Ilhami A. sei am Dienstag im kurdischen Teil der Türkei festgenommen worden, berichtete der NDR am Donnerstag. "Der Fall ist dem Auswärtigen Amt bekannt", hieß es dazu in Berlin aus dem Außenministerium. "Die Botschaft Ankara wird die konsularische Betreuung einleiten."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.