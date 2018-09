New York (AFP) UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Öffnung des einzigen israelischen Grenzübergangs zum Gazastreifen begrüßt und um Unterstützung für eine von Ägypten und der UNO vermittelte Feuerpause gebeten. Guterres rief am Mittwoch (Ortszeit) in New York "alle Beteiligten" auf, die Vermittlungsbemühungen des UN-Sondergesandten Nikolai Mladenow und der ägyptischen Regierung zu unterstützen, um eine "Eskalation" des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zu verhindern und die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern.

