Berlin (AFP) Drei Jugendliche sollen eine Frau in Berlin antisemitisch beleidigt haben. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Donnerstag mitteilte, geriet die 57-Jährige am Vorabend auf einem Sportplatz im Stadtteil Kreuzberg mit dem Trio in Streit. Im weiteren Verlauf sollen die Beleidigungen erfolgt sein.

