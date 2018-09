London (AFP) Ein langjähriger Arzt der britischen Königin Elizabeth II. ist bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Wie der Buckingham-Palast am Donnerstag mitteilte, wurde die Queen über den Tod des 67-jährigen Peter Fisher formiert. Nach Angaben der Polizei war er am Mittwochmorgen mit einem Lastwagen zusammengestoßen, als er im zentralen Londoner Stadtteil Holborn mit dem Fahrrad unterwegs war. Er starb noch am Unfallort.

