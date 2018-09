Dresden (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei einem Besuch in Sachsen bekräftigt, dass es eine Grenzöffnung für Flüchtlinge, wie vor drei Jahren, nicht noch einmal geben werde. Sie könne sagen, "dass sich 2015 so nicht wiederholen wird", sagte Merkel auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit der sächsischen CDU-Landtagsfraktion am Donnerstag in Dresden. "Diese Aussage kann ich aus voller Überzeugung treffen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.