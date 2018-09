Düsseldorf (AFP) Der in der Abschiebeaffäre um den mutmaßlichen Islamisten Sami A. unter Druck geratene nordrhein-westfälische Flüchtlingsminister Jochim Stamp (FDP) will im Amt bleiben. Wäre der nach Tunesien abgeschobene mutmaßliche frühere Leibwächter des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden dort mit Folter konfrontiert, "würde ich nicht eine Minute zögern und mein Amt zur Verfügung stellen", sagte Stamp am Donnerstag in Düsseldorf. Er sei aber überzeugt, dass A. "nicht gefoltert worden ist und ihm auch keine Folter droht".

