Heilbronn (AFP) Nach dem verheerenden Brückeneinsturz in Genua hat die SPD-Verkehrspolitikerin Kirsten Lühmann gefordert, vorhandene Mittel zur Brückensanierung auch schnell zu nutzen. "Wir stellen in den kommenden Jahren bereits Milliardenbeträge für die Ertüchtigung von Straßenbrücken zur Verfügung", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion der "Heilbronner Stimme" vom Donnerstag. Wichtig sei vor allem, "dass wir in Zukunft die vorhandenen Mittel schneller verbauen können".

