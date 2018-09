Washington (AFP) Die Soul-Legende Aretha Franklin ist tot. Die Sängerin sei im Alter von 76 Jahren gestorben, berichteten US-Medien am Donnerstag. Bei Franklin, die in ihrer jahrzehntelangen Karriere 18 Grammys gewann, war im Jahr 2010 Krebs diagnostiziert worden. In den vergangenen Tagen hatte sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert, Angehörige und Freunde wachten in Detroit an ihrem Krankenbett.

