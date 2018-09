Darmstadt (AFP) In Hessen ist ein wertvolles Therapiepferd vermutlich wegen giftigen Pflanzenabfalls verendet. Unbekannte entsorgten am Mittwoch zwei Schubkarren Obstbaumschnitt sowie eine größere Menge trockenes Jakobskreuzkraut auf eine Weide in Geinsheim, wie die Polizei Darmstadt am Donnerstag mitteilte.

