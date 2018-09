Moskau (AFP) Zwei junge Russinnen, die wegen des Vorwurfs des Extremismus seit Monaten in Untersuchungshaft saßen, sind in den Hausarrest entlassen worden. Ein Gericht in Moskau entschied am Donnerstag zunächst, die 18-jährige Anna Pawlikowa unter Hausarrest zu stellen. Später folgte ein entsprechendes Urteil für die 19-jährige Maria Dubowik. Beide hatten fast fünf Monate in Untersuchungshaft verbracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.