Düsseldorf (AFP) In deutschen Handwerksbetrieben können in diesem Jahr nach Einschätzung von Verbandspräsident Hans Peter Wollseifer rund 20.000 Lehrplätze nicht besetzt werden. "Zum Stichtag 30. September werden - trotz unserer Bemühungen und unseres Werbens - voraussichtlich um die 20.000 Plätze unbesetzt sein", sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Das Handwerk leide unter fehlendem Nachwuchs.

