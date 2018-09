Celle (AFP) Wegen Werbens für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat das Oberlandesgericht (OLG) im niedersächsischen Celle einen 23-Jährigen verurteilt. Nach Angaben eines Sprechers verhängten die Richter in ihrer Entscheidung vom Freitag in einer eher selten genutzten juristischen Vorgehensweise aber kein Strafmaß, sondern setzten eine Bestrafung pauschal für zwei Jahren zur Bewährung aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.