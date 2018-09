Lagos (AFP) Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat Nothilfe für den Norden Nigerias bereitgestellt, nachdem dort 33 Kinder in einem Flüchtlingslager gestorben sind. Die Kinder seien zwischen dem 2. und 15. August an Unterernährung, Durchfall und Malaria gestorben, erklärte MSF. Sie seien bereits in kritischem Gesundheitszustand in dem Lager angekommen, der sich aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung noch verschlechtert habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.