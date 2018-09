Caracas (AFP) In Venezuela hat das Militär laut Menschenrechtlern gewaltsam eine Demonstration gegen abgeschalteten Strom aufgelöst. Die Nationalgarde habe am Donnerstagabend in Caracas Tränengas eingesetzt, teilte die Menschenrechtsorganisation Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) mit. Zudem hätten die Streitkräfte die Handys der Demonstranten "geklaut". Der oppositionelle Aktivist Carlos Julios Rojas erklärte, der Strom sei bereits seit mehr als 24 Stunden abgeschaltet.

