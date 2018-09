Los Angeles (dpa) - Fast 50 Jahre nach dem Gewinn des "Mister Universum"-Titels hat Arnold Schwarzenegger seine damals gewonnene Trophäe zurückbekommen. Er nahm den lange verschollenen Pokal vor einigen Tagen in Budapest entgegen, wie ein Video auf "TMZ.com" zeigt. Nach eigenen Angaben bekam Schwarzenegger den Pokal 1969 bei der Wahl zum "Mister Universum" in London. Seine Mutter habe ihn später an jemanden verschenkt, der sie in ihrem Haus besuchte. Kürzlich habe er durch Zufall erfahren, dass der ungarische Bodybuilder Lorand Berke mittlerweile im Besitz der Trophäe sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.