Offenbach (AFP) Gleich 70 Meter Bauzaun habe Diebe im hessischen Dietzenbach geklaut. Am Donnerstagmorgen fehlten an der Baustelle etliche der immerhin 1,75 mal 3,40 Meter großen Zaunstücke, wie die Polizei Offenbach am Freitag mitteilte. Der Wert der ungewöhnlichen Beute liegt demnach bei rund 1200 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.