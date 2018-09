Tuxtla Gutiérrez (AFP) In Mexiko sind dutzende mutmaßliche Mitglieder eines mächtigen Drogenkartells festgenommen worden. Die 48 Verdächtigen wurden nahe der Grenze zu Guatemala aufgegriffen, teilten Ermittler im Bundesstaat Chiapas am Donnerstag mit. Die Festgenommenen sollen dem Kartell Jalisco Nueva Generación angehören und auf dem Weg in den Nachbarstaat Guatemala gewesen sein.

