Mainz (AFP) Für eine Spritztour mit ihren Freunden haben zwei Jugendliche in Mainz ein Feuerwehrauto gestohlen. Die 18 und 19 Jahre alten jungen Männer brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch ein gekipptes Fenster in eine Feuerwehrwache ein, wie die Polizei am Freitag berichtete. Mit einem dort hinterlegten Schlüssel klauten sie einen Wagen und fuhren los.

