Offenburg (AFP) Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Arzt in Offenburg in Baden-Württemberg ist gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der Mann wurde nach der Verkündung durch die Haftrichterin am Freitagnachmittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er soll am Donnerstag den Arzt in seiner Praxis erstochen und eine Praxishelferin verletzt haben. Sein Motiv ist weiterhin unklar.

