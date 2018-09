Offenburg (dpa) - Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Arzt in Offenburg in Baden-Württemberg hat eine Richterin Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen einen 26-Jährigen erlassen. Der Verdächtige ist ein seit November 2015 in Deutschland lebender Asylbewerber aus Somalia. Er wurde in ein Gefängnis gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Motiv für die Tötung des 51 Jahre alten Hausarztes in dessen Praxis ist weiter unklar. Die Polizei hatte den 26-Jährigen gestern nach einer Großfahndung festgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.