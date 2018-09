München (AFP) Einen in einer Querflöte versteckten Degen haben Zollbeamte am Münchner Flughafen beschlagnahmt. Die ungewöhnliche Waffe mit einer knapp 50 Zentimeter langen Klinge sei per Luftpost aus China nach Norwegen geschickt worden und als Geschenk angemeldet gewesen, wie das Hauptzollamt München am Freitag mitteilte. Gegen den Empfänger werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

