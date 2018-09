Wetzlar (AFP) Ein Kleinkind ist im hessischen Wetzlar aus einem Fenster neun Meter in die Tiefe gestürzt. Das knapp 14 Monate alte Mädchen zog sich bei dem Unglück am Donnerstag zwar Kopfverletzungen zu, die aber offensichtlich nicht lebensbedrohlich waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es war aus einem Fenster im zweiten Stock des Hauses gefallen.

