Frankfurt/Main (AFP) Auf halber Strecke zwischen Frankfurt am Main und Faro in Portugal hat eine Lufthansa-Maschine wieder umkehren müssen. Über Nantes nahe der französischen Atlantikküste drehte der Flieger am Freitagmittag wegen eines Risses in der Cockpitscheibe um, wie ein Konzernsprecher sagte. Grund dafür sei, dass die Maschine in Portugal nicht gewartet werden könne. Es bestehe kein Sicherheitsrisiko.

