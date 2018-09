Göttingen (AFP) Nach einem Suizidversuch hat ein Mann aus dem südniedersächsischen Katlenburg-Lindau gestanden, seinen Nachbarn getötet und vergraben zu haben. Tatsächlich habe der 27-Jährige die Ermittler in der Nähe seines Wohnorts zu einer Leiche geführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Göttingen und Northeim mit. Es werde vermutet, dass es sich dabei um den seit Monaten vermissten 37-jährigen Nachbarn handle. Dies stehe allerdings noch nicht fest.

