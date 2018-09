Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) reist in der kommenden Woche in den Südkaukasus. Die Kanzlerin will von Donnerstag bis Samstag Georgien, Armenien und Aserbaidschan besuchen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mitteilte. Merkel werde Gespräche zu den jeweiligen bilateralen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen führen.

