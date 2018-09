Berlin (AFP) Einen Tag vor ihrem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bedeutung der Zusammenkunft betont. Die Anzahl der Probleme wie der Konflikt in Syrien oder die Lage in der Ostukraine und in Libyen sei so groß, "dass ein permanenter Dialog gerechtfertigt ist", sagte Merkel am Freitag vor Journalisten in Berlin und fügte hinzu: "Wenn wir friedliche Lösungen wollen, muss man das über das Gespräch immer wieder versuchen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.