Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sehen einen möglichen "Spurwechsel" abgelehnter Asylbewerber in ein Migrationsverfahren für Arbeitskräfte skeptisch. "Es gibt unterschiedliche Regeln für die Zuwanderung aus humanitären Gründen und für Arbeitskräfte", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Bei dieser Zweiteilung "sollte es grundsätzlich auch bleiben".

