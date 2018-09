Saalfeld/Saale (AFP) Eine Frau aus Südthüringen hat bei Löschversuchen im Kinderzimmer schwere Brandverletzungen erlitten. Die Kinder zündelten in der Nacht zum Donnerstag in der Wohnung der Familie in einem Mehrfamilienhauses in Steinach, worauf Mobiliar in Brand geriet, wie die Polizei in Saalfeld am Freitag mitteilte. Die 31-jährige Frau versuchte noch, die Flammen mit einer Decke zu löschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.