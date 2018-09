Darmstadt (AFP) Ein unbekannter Passant hat an einem Rheinarm in Südhessen eine Weltkriegsbombe selbst aus dem Wasser geholt und auf einem Fuß- und Radweg abgelegt. Die einen halben Meter lange britische Brandbombe wurde am Donnerstag durch den niedrigen Rheinpegel am Ufer des Ginsheimer Altrheins freigelegt, wie die Polizei Darmstadt am Freitag mitteilte. Experten des Kampfmittelräumdiensts machten die Bombe schließlich unschädlich.

