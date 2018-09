Jerusalem (AFP) Israelische Polizisten haben am Freitag in der Altstadt von Jerusalem auf einen mit einem Messer bewaffneten Angreifer geschossen und ihn nach Behördenangaben "neutralisiert". Der in einer Mitteilung als "Terrorist" bezeichnete israelische Araber habe nach dem Verlassen der Al-Aksa-Moschee eine Gruppe Sicherheitskräfte in der Nähe des Damaskustors angegriffen, erklärte die Polizei. Von den Polizisten sei keiner verletzt worden.

