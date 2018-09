Köln (dpa) - Für mehrere sogenannte Promis hat die neue Staffel "Promi Big Brother" begonnen. "Das ist jetzt unser neues Zuhause. Wer weiß, wie lange", sagte Reality-Show-Sternchen Sophia Vegas, Ex von Bert Wollersheim, in der Eröffnungsshow von Sat.1 am Abend beim Anblick der "Baustelle" - einem dreckigen Areal ohne Betten oder Badezimmer. Dort mussten die neuen Kandidaten vorerst hausen. In das "Big Brother"-Haus in Köln zogen unter anderem auch DSDS-Sieger Alphonso Williams, "Bachelorette"-Teilnehmer Johannes Haller und Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch.

