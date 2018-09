Dresden (AFP) Wegen einer Protestaktion während eines Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dresden drohen mehreren sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten Sanktionen. Juristen prüften im Auftrag des Landtagspräsidenten mögliche Disziplinarmaßnahmen, bestätigte Landtagssprecher Ivo Klatte am Freitag. AfD-Abgeordnete hatten am Donnerstag aus Büroräumen der Fraktion ein Plakat mit der Aufschrift "Kretschmer und Merkel - vereint gegen Deutschland" gehängt.

