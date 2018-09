Schweinfurt (dpa) - Der letztjährige Pokal-Halbfinalist FC Schalke 04 ist als erster Fußball-Bundesligist zum Auftakt der ersten DFB-Pokal-Runde gefordert. Der Revierclub muss am Abend beim in dieser Saison noch ungeschlagenen Regionalligisten 1. FC Schweinfurt antreten. Im Duell zweier Zweitligisten treffen Aufsteiger 1. FC Magdeburg und der SV Darmstadt 98 aufeinander. Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli muss in der dritten Freitagspartie in der ersten Pokal-Runde beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden antreten.

