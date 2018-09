Belgrad (AFP) Die serbischen Behörden haben ein von russischen und serbischen Kriegsveteranen betriebenes so genanntes patriotisches Jugendlager schließen lassen, in dem Minderjährige eine militärische Grundausbildung erhielten. Wegen einer möglichen "Manipulierung" der Kinder in dem Sommerlager und angesichts der Reaktionen der Bevölkerung habe er die Schließung des Camps verfügt, sagte Innenminister Nebojsa Stefanovic am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.