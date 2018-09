Eriwan (AFP) Tausende Armenier sind am Freitag in der Hauptstadt Eriwan auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für Regierungschef Nikol Paschinjan zu zeigen. Paschinjan zog mit seinen Anhängern durch die Straßen der Stadt und hielt anschließend auf dem zentralen Platz der Republik eine Rede. "Ich möchte Euch berichten, was getan worden ist, seit ich vor hundert Tagen zum Ministerpräsidenten gewählt wurde", sagte der Regierungschef.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.