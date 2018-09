Washington (AFP) In den USA findet erst einmal keine Militärparade statt - also will US-Präsident Donald Trump der Parade in Paris zum Jahrestag des Ersten Weltkriegsendes beiwohnen. Wie Trump am Freitag beim Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb, plant er die Teilnahme an der Veranstaltung in Frankreich am 11. November. Seine für die USA angeordnete Parade sollte am 10. November stattfinden, wurde aber aus Kostengründen verschoben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.