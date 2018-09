New York (dpa) - Die Wall Street hat zum Wochenschluss an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Die wichtigsten Aktienindizes drehten nach einem verhaltenen Start ins Plus. Der Dow Jones Industrial schloss 0,43 Prozent höher bei 25 669 Punkten. Der Euro notierte bei 1,1441 US-Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.