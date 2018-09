Miami (AFP) Ein US-Kriegsveteran ist am Freitag wegen der Erschießung von fünf Menschen an einem Flughafen in Florida im vergangenen Jahr zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Richterin Beth Bloom gab dem inzwischen 28-jährigen Esteban Santiago Ruiz auch wegen Waffengewalt und einer Gewalttat an einem Flughafen fünfmal lebenslänglich und sechsmal 20 Jahre. "Wir hoffen, dass die heute verhängte lebenslange Haftstrafe den Opfern und ihren Angehörigen zumindest ein bisschen das Gefühl von Gerechtigkeit gibt", sagte der zuständige US-Staatsanwalt Benjamin Greenberg.

