Hamburg (AFP) Knapp eine Woche nach der angeblichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen durch einen polizeibekannten Afghanen in Hamburg hat die Staatsanwaltschaft die Entlassung des Beschuldigten aus der Untersuchungshaft angeordnet. Er gelte nicht mehr als dringend tatverdächtig, weil Aussagen des Opfers "in wesentlichen Punkten" nicht mit der Beweislage in Einklang zu bringen seien, sagte ein Sprecher der Behörde am Freitag. Es werde aber weiter ermittelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.