Mainz (AFP) Nach dem Fall einer vom IS verschleppten und versklavten jungen Jesidin, die nach ihrer Flucht nach eigener Aussage in Deutschland ihrem IS-Peiniger begegnete, gibt es Berichte über weitere ähnliche Fälle. Die Vize-Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden in Deutschland, Zemfira Dlovani, sagte dem Sender SWR, bei dem Zentralrat hätten sich weitere junge Frauen gemeldet, die nach eigenen Angaben den früheren IS-Kämpfer in Baden-Württemberg gesichtet hätten.

