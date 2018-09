Beirut (AFP) In Syrien haben sich die von den USA angeführte Militärkoalition und die verbündeten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) laut Aktivisten heftige Gefechte mit der IS-Miliz geliefert. Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat griffen am Freitagabend Unterkünfte französischer und US-Soldaten auf den Omar-Ölfeldern in der östlichen Provinz Deir Essor an, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mitteilte. Die Koalition und SDF-Truppen hätten den IS-Angriff nach mehreren Stunden abgewehrt. Dabei seien sieben Dschihadisten getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.