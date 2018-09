Berlin (dpa) - Nach dem Auftakt am Freitag stehen am Samstag 13 weitere Partien der ersten DFB-Pokalrunde 2018/19 auf dem Programm.

Hier der Überblick über die Partien:

Samstag, 15.30 Uhr

SV Elversberg - VfL Wolfsburg

SITUATION: Der VfL Wolfsburg ist 2015 DFB-Pokalsieger geworden. Zuletzt sicherten die Niedersachsen zweimal in Serie in der Relegation den Bundesliga-Klassenverbleib. Der SV Elversberg liegt in der Regionalliga Südwest nach vier Spielen und einem Punkt auf dem 18. und letzten Tabellenplatz.

BESONDERES: Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia hat als Coach mit Darmstadt 98 viermal gegen den SV Elversberg gespielt. Er konnte einmal gewinnen, spielt zweimal Remis und verlor eine Partie.

STOLPERFAKTOR: Nach dem knapp verhinderten Bundesliga-Abstieg müssen sich die Wölfe neu orientieren, wohin es gehen kann. Der DFB-Pokal ist ein Härtetest dafür. Der SV Elversberg schaltete 2010/11 Hannover 96 mit 5:4 nach Elfmeterschießen aus.

SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt

SITUATION: Titelverteidiger Eintracht Frankfurt braucht nach der Klatsche im Supercup einen überzeugenden Erfolg vor dem Start in die Bundesliga-Saison. Die Gastgeber aus Ulm sind Tabellenführer der Regionalliga Südwest.

BESONDERES: Bei der bislang letzten Teilnahme am DFB-Pokal besiegte Ulm 2001 den Bundesliga-Club 1. FC Nürnberg 2:1. Und das letzte Spiel in der Fußball-Bundesliga war 2000 ein Duell mit Eintracht Frankfurt.

STOLPERFAKTOR: Die Eintracht hat einen neuen Trainer und einen umgebauten Kader. Auch Ulm hat einen neuen Coach, scheint mit dem Ex-Illertisser aber bestens zurechtzukommen. Klar favorisiert sind die Gäste natürlich trotzdem.

SV Rödinghausen - Dynamo Dresden

SITUATION: Großer Tag für den Tabellenzweiten der Regionalliga West: Rödinghausen steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Da es in der 10 000 Einwohner zählenden ostwestfälischen Gemeinde nur das knapp 3000 Zuschauer fassende Häcker-Wiehenstadion gibt, findet die Partie im Stadion der Sportfreunde Lotte statt.

BESONDERES: Für Rödinghausen ist der DFB-Pokal Neuland, für den neuen Trainer Enrico Maaßen nicht. Der Coach führte bereits schon den SV Drochtersen/Assel in den höchsten deutschen Pokalwettbewerb.

STOLPERFAKTOR: Für die Sachsen und Trainer Uwe Neuhaus ist ein Weiterkommen trotz einiger Personalsorgen Pflicht. "Selbstverständlich sind wir Favorit. Dieser Rolle wollen wir gerecht werden", sagte Neuhaus. Größter Erfolg im DFB-Pokal war die Halbfinal-Teilnahme 1994.

SV Linx - 1. FC Nürnberg

SITUATION: Der SV Linx hat das erste Saisonspiel in der Oberliga Baden-Württemberg gewonnen - der Aufsteiger besiegte am vergangenen Samstag den SV Spielberg mit 2:1. Bundesliga-Aufsteiger Nürnberg ist am ersten Spieltag der Saison in Berlin bei der Hertha zu Gast. Im vergangenen Jahr schied der "Club" im Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg aus.

BESONDERES: Linx tritt zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte im DFB-Pokal an. 1994 unterlag der SV mit 1:2 gegen Schalke 04. Die diesjährige Pokalpartie gegen Nürnberg wird nicht in Linx, sondern im Rheinstadion in Kehl ausgetragen.

STOLPERFAKTOR: Sascha Reiß heißt der Trainer des SV Linx, als Spieler des SC Freiburg II stand er unter der Förderung von Christian Streich. Bundesliga-Aufsteiger Nürnberg wird sich trotzdem nicht allzu sehr fürchten.

TuS Dassendorf - MSV Duisburg

SITUATION: Der bisher einzige Auftritt des TuS Dassendorf im DFB-Pokal liegt schon 18 Jahre zurück. Damals verlor der Serienmeister der Oberliga Hamburg 0:5 gegen die SpVgg Unterhaching. Der Start in dieser Saison war mit zwei Siegen und einer Niederlage durchwachsen.

BESONDERES: Im Dassendorfer Sturm spielt Mattia Maggio. Als 18-Jähriger traf er in der Serie A auf den AC Mailand um Weltstar Zlatan Ibrahimovic. Zwei Jahre später war er beim HSV in der Bundesliga aktiv. Der Durchbruch gelang ihm nicht. Außerdem hat das Team zwei Nationalspieler: Amando Aust spielte zwei Mal für Gambia, Danijel Suntic ist in der deutschen Futsal-Auswahl.

STOLPERFAKTOR: Eher gering, auch wenn die Duisburger nicht gerade einen guten Saisonanfang in der 2. Bundesliga erlebt haben.

Wormatia Worms - Werder Bremen

SITUATION: Wormatia Worms geht als Tabellenachter der Regionalliga Südwest in die Partie gegen Bremen, aber auch als Pokalschreck: 2012/13 gewann Wormatia gegen Hertha BSC mit 2:1 - in Runde zwei. Die Bremer sind schon viermal in der ersten Pokalrunde rausgeflogen.

BESONDERES: Wormatia Worms sicherte sich in diesem Jahr die 23. Teilnahme am DFB-Pokal in der Clubgeschichte. Der SV Werder verlor das letzte Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal (2:3).

STOLPERFAKTOR: Die Hanseaten wissen, wie schnell man aus dem Pokal rausfliegen kann. Seit 2011 war schon viermal Endstation in Runde eins - zuletzt 2016/17 bei den Sportfreunden Lotte mit 1:2. Und Worms hat es schon vorgemacht, wie man einen Großen im Pokal besiegt.

SV Drochtersen/Assel - Bayern München

SITUATION: Das Dorf steht kopf. "Es ist ein Jahrhundertspiel", sagt Bürgermeister Mike Eckhoff.

BESONDERES: Der Regionalligist verzichtet auf viel Geld. Statt in das 65 Kilometer entfernte Zweitliga-Stadion des FC St. Pauli in Hamburg zu wechseln, bleibt der Dorf-Club in der Heimat. Die Kapazität des Stadions wurde von 3000 auf 7500 Plätze erweitert.

STOLPERFAKTOR: Nicht vorhanden. Die Münchner sind letztmals vor 24 Jahren in der ersten Pokal-Runde ausgeschieden. Drochtersen/Assel wird die Serie kaum beenden.

1. FC Kaiserslautern - 1899 Hoffenheim

SITUATION: Kaiserslautern hatte mit einem Sieg aus vier Spielen und Tabellenplatz 15 einen miesen Start in die erste Drittliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte. Die Pfälzer wollen es im DFB-Pokal wieder gut machen, treffen aber auf einen Champions-League-Club.

BESONDERES: 1899 Hoffenheim hat große Verletzungssorgen. Nadiem Amiri fällt nach einer Operation monatelang aus. Fehlen werden auf dem Betzenberg auch Kerem Demirbay (Außenbandriss) und Andrej Kramaric (Innenbanddehnung).

STOLPERFAKTOR: Die Kraichgauer sind 2015/16 und 2012/13 jeweils in der ersten Pokalrunde ausgeschieden.

1. CfR Pforzheim - Bayer Leverkusen SITUATION: Leverkusen will nach der Halbfinalteilnahme erneut eine gute Pokalsaison spielen. Pforzheim hat in der Oberliga sein erstes Spiel verloren, im BFV-Pokal gab es einen mühsamen Erfolg im Elfmeterschießen.

BESONDERES: Pforzheim darf im DFB-Pokal antreten, obwohl man im Finale des Badischen Pokals dem Karlsruher SC nach Elfmeterschießen unterlag. Weil der KSC aber bereits über die 3. Liga qualifiziert war, freut sich der CfR auf das erste Pokalspiel seiner jungen Vereinsgeschichte. Der Vorgängerverein FC Pforzheim erreichte schon zweimal das Pokal-Achtelfinale.

STOLPERFAKTOR: Leverkusen dürfte sich - trotz des engen Spielfeldes in Pforzheim und eines mosambikanischen Nationalspielers im CfR-Kader - gegen den Fünftligisten durchsetzen.

Samstag, 18.30 Uhr

TuS Erndtebrück - Hamburger SV

SITUATION: Beim HSV ist der Frust über den verpatzten Zweitliga-Start gegen Kiel fast verflogen. Das 3:0 in Sandhausen sorgte für neuen Mut. Oberligist Erndtebrück verlor sein erstes Punktspiel vor einer Woche bei den Sportfreunden Siegen mit 2:3.

BESONDERES: Im Siegener Leimbachstadion, in das Erndtebrück umzieht, treffen zwei Absteiger aufeinander. Zudem schieden beide Teams im Vorjahr bereits in der ersten Pokalrunde aus.

STOLPERFAKTOR: Als Bundesligist scheiterte der HSV bereits zwölfmal in der ersten Pokalrunde. Doch die Hürde Erndtebrück sollte kein Problem sein.

FC Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05

SITUATION: Nach zwei sieglosen Spielen geht Zweitligist FC Erzgebirge Aue ungewohnt optimistisch in die Begegnung. "Mainz hat sein erstes Pflichtspiel, es könnte ein Vorteil sein, wenn man schon zwei Pflichtspiele hinter sich hat. Der Gegner ist vielleicht noch nicht so eingespielt, wie er es vielleicht in drei, vier Wochen wäre", sagte Aues neuer Trainer Daniel Meyer.

BESONDERES: Aue setzt auch auf die aktuelle Fitness. "Vielleicht müssen wir etwas länger ran, wir freuen uns drauf. Kraft genug haben wir, wir können auch 120 Minuten Vollgas marschieren", sagte Meyer.

STOLPERFAKTOR: Aue gilt als heimstark, Mainz wird die Aufgabe ernst annehmen. Im Vorjahr drangen die Mainzer bis ins Viertelfinale vor, scheiterten erst am späteren Pokalsieger Eintracht Frankfurt.

RW Oberhausen - SV Sandhausen

SITUATION: Seit sieben Jahren wartete der ehemalige Bundesligist RWO auf die Rückkehr in die erste DFB-Pokal-Hauptrunde. Der Revierclub ist in guter Form und führt die Regionalliga West mit neun Punkten aus drei Spielen an. Sandhausen ist derzeit in der 2. Bundesliga punktlos Tabellenletzter. Größter Pokalerfolg der Oberhausener war der Halbfinaleinzug 1998/99.

BESONDERES: Der heutige RWO-Trainer Mike Terranova war auch schon beim letzten DFB-Pokalauftritt der Oberhausener dabei. Bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg im Juli 2011 stand der heutige Coach in der Startelf.

STOLPERFAKTOR: Im zweiten Pokal-Aufeinandertreffen beider Teams nach 1982 könnte den Gästen, die auch im Vorjahr in der ersten Runde ausgeschieden sind, durchaus Gefahr drohen. "Wir sind bereit", erklärte RWO-Präsident Hajo Sommers.

Samstag, 20.45 Uhr

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

SITUATION: Der VfB Stuttgart hat eine sehr gute Vorbereitung hinter sich, blieb in den Testspielen ungeschlagen und hat viel versprechende Neuzugänge. Hansa-Trainer Pavel Dotchev gibt sich dennoch optimistisch: "Wir haben einen Vorteil: den Spielrhythmus."

BESONDERES: Die Partie Hansa gegen VfB hat es im DFB-Pokal schon 1992, 1999 und 2005 gegeben - und jedes Mal schieden die Stuttgarter aus.

STOLPERFAKTOR: Diesmal eher gering, auch wenn sich die Rostocker in der 3. Liga mit zwei Siegen in zwei Spielen heimstark zeigten. Die Stuttgarter präsentierten sich am Ende der vergangenen Saison unter Trainer Tayfun Korkut extrem verbessert. Zudem haben sie sich für die neue Spielzeit noch einmal verstärkt.

